Een bejaardenhuis, lelijke blokkendoos, kolossaal blok; politiek Hulst pruimt ontwerp wooncomplex totaal niet

Axel heeft met Europese topwed­strijd motorcros­spri­meur: ‘De nieuwe Herlings rijdt hier’

Het heldere hemelwater dat deze week op sommige plekken over de Zeeuwse akkers vloeide, maakte niet alleen een aantal boeren blij. In Axel ging ook de vlag uit, het plaatselijke motorcrosscircuit kon ook wel een buitje gebruiken aan de vooravond van een Europese topwedstrijd. ,,Wat hier komt rijden is een kweekvijver aan toptalent.’’