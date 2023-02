Drukte bij meerdere optochten in Zeeland, ook Sas van Gent is begonnen

liveblogHet carnavalsweekend is begonnen. Tot Aswoensdag kunnen carnavalsliefhebbers hun hart weer ophalen. Vier dagen lang hossen en feesten. Op diverse plekken in de provincie gaan weer heel wat mensen verkleed de straat op. Volg alles hieronder in ons liveblog.