Dit is hoeveel ton huishoudelijk afval de gemeente Hulst produceert

Tweede serie explosies Midden­sluis in Terneuzen harder dan woensdag, maar opnieuw geen problemen

Wie donderdagochtend rond half tien in de binnenstad van Terneuzen was, zal het ongetwijfeld hebben gehoord. Dat kan ook haast niet anders, als ze op een steenworp afstand met explosieven werken. Maar ook de tweede serie ploffen in de Middensluis in twee dagen verliep heel anders dan vorig jaar.