Dit is hoeveel taakstraffen er zijn uitgedeeld in het arrondissement Zeeland - West-Brabant

Zes jaar cel geëist tegen Terneuze­naar wegens incest

Ruim zes jaar zou de 52-jarige Terneuzenaar P. A. zijn dochtertje seksueel hebben misbruikt. En het is dat het meisje het in 2021 aan haar zorgcoördinator op school vertelde, want toen kwam er een eind aan. Zes jaar cel eiste de officier van justitie in Middelburg woensdag tegen hem.