Demonstraties in Den Haag stemmen Zeeuwse deelnemers van beide kanten tevreden

Als het gaat om hun doelen, staan ze lijnrecht tegenover elkaar. Terwijl De Zwart naar Den Haag afreisde om aandacht te vragen voor de positie van de boeren, toog Van Tilborg naar de hofstad om voor het klimaat te demonstreren. Maar in het begin van de zaterdagavond hebben ze allebei het idee dat hun inzet zinvol is geweest.

Volledig scherm Boer Gijs de Zwart is gaan protesteren in Den Haag © Kelly Thans

Trekkers door de tunnel

Zeeuws-Vlaamse boeren reden zaterdagochtend in alle vroegte door de Westerscheldetunnel. Ze moesten wel vroeg zijn, want ze reden in zes tractoren: ,,Bewust niet meer, we wilden niet te overweldigend overkomen, maar wel duidelijk zichtbaar zijn.” Na een bakje koffie bij een collega trokken ze naar het station in Goes vanwaar ze per trein verder reisden naar Den Haag. Daar verzamelden zich duizenden boeren en burgers om te luisteren naar sprekers en muziek en allemaal dezelfde boodschap uit te dragen. ,,We wilden met dit protest bereiken dat mensen aanstaande woensdag gaan stemmen, en dat ze daarbij goed nadenken over de vraag op wie ze moeten stemmen”, zegt boer De Zwart.

Quote Er was geen rotzooi, geen ruzies, alles is heel netjes verlopen Gijs de Zwart, Boer

De sfeer in het Zuiderpark was uitstekend, zegt hij. ,,Er was geen rotzooi, geen ruzies, alles is heel netjes verlopen. Na afloop heeft iedereen zijn dekentjes en alles mooi opgeruimd, we hebben het netjes achtergelaten. Al met al een mooi protest.” In het begin van de avond zaten hij en zijn metgezellen in de trein naar Zeeland, al wisten ze al wel dat het een latertje zou worden: ze mogen pas om middernacht met de trekkers door de tunnel richting huis rijden.

Volledig scherm Roland van Tilborg is blij met het verloop van vandaag. © Marcelle Davidse

Kippenvelmomenten

In een ander deel van Den Haag hadden op hetzelfde moment actievoerders voor het klimaat zich verzameld. ,,In grote groepen, op een gegeven moment zijn we gaan lopen”, zegt Van Tilborg. Bij de A12 aangekomen bezetten de demonstranten de snelweg en sloten die af door te gaan zitten. ,,Het was een geweldige dag, met een positieve sfeer, veel kippenvelmomenten. Leuzen scanderen, rumoer maken: de vorige keer waren er rond de tweeduizend demonstranten, nu meer dan drieduizend. Het breidt zich uit.”

Tegen half vijf kondigde de politie aan dat er zou worden ingegrepen als de demonstranten de snelweg niet voor vijf uur zouden hebben verlaten. Uiteindelijk werd er waterkanonnen ingezet en werd een tot nu toe onbekend aantal mensen aangehouden. Van Tilborg was toen al vertrokken. ,,We zijn rond vier uur vertrokken. Het was al met al een mooie dag. Er was een spreker die zei: ,,Ik moet hier bij zijn om mezelf en mijn kinderen recht aan te kunnen blijven kijken’. Zo voelde ik het ook.”