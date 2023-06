De wolf is terug in Zeeuws-Vlaanderen! Het is furry Nina (maar ze wil niemand laten schrikken)

Zeeuws-Vlaanderen herbergt een zeldzame spectacu­lai­re vlieg

Het begon met de plantjes. Inmiddels is het tientallen jaren geleden dat de toenmalige PZC-columnist voor natuur Jan Willem Jongepier en schrijver dezes de enorm rijke natuur in de grensstreek van Oost-Zeeuws-Vlaanderen ontdekten. Elke zaterdag trokken we er op uit en daarbij werden de meest fantastische zeldzaamheden ontdekt. Vlottende waterbies, moerashertshooi, ondergedoken moerasscherm en duizendknoopfonteinkruid waren stuk voor stuk zeldzaamheden die we nooit eerder gezien hadden. En dat zijn nog maar een paar krenten uit de pap. Zonder dat we daar speciaal op uit waren zagen we ook bijzondere vogels als geelgors, wielewaal en matkopmees.