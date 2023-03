De Rooij en De Waele verrassen favorieten in finale padeltoernooi TC Smash

Het was een wedstrijd met twee gezichten, waarin de favorieten Gorsse en Sprinkhuizen vrijwel de hele eerste set domineerden. In het tweede bedrijf waren de rollen echter omgekeerd. ,,Het kan altijd beter”, merkte John de Waele nuchter op. ,,In de eerste set werden we te veel onder druk gezet, waardoor ze de bal vaak de kooi uit konden smashen. Echt een tactiek hadden we niet. Bij padel moet je ‘gewoon’ de bal terugbrengen en de tegenstander de fouten laten maken.”

De Bressiaander, die padelles geeft bij De Boskreek, was de hele partij zo vast als een huis, terwijl zijn teamgenoot Kenny de Rooij zich goed herstelde van een weifelend begin. ,,Doordat de rally’s vaak kort waren in de eerste set kon ik niet in mijn spel komen. Daarna kreeg ik meer vertrouwen en het scheelt natuurlijk dat iemand als John naast je speelt”, zei Terneuzenaar De Rooij.

Routinier Gorsse uit Kloetinge gleed aan het eind van de eerste set lelijk uit, maar wilde dat niet als excuus aanvoeren voor de nederlaag in de finale. ,,Ik viel achterwaarts met mijn hoofd op de grond, maar heb er gelukkig weinig last van. In de eerste set sloeg Kenny vaak een hoge bal van ons tegen het glas. Later gingen wij meer fouten maken. In de tiebreak hadden we bij 5-4 pech met een netbal. In plaats van 6-4 voor ons werd het uiteindelijk 7-5 voor hen”, aldus de docent padel en tennis aan het Cios in Goes.