De Bruijn kan regerend wereldkampioen Turkije met Nederlands team niet uit WK-finale houden

Dick Jaspers was in de voorronden nog de grote steunpilaar van het Nederlands team, maar in de kwart- en halve finale was De Bruijn de betere van het duo. Dat kondigde zich al aan in de kwartfinale zaterdag tegen Zuid-Korea. Jaspers verloor toen met 38-40 van Haeng Jik Kim, terwijl De Bruijn met 40-36 Jung Han Heo in bedwang hield en een verlenging afdwong. Daarin trok Nederland aan het langste eind, om een dag later dus alsnog te stranden tegen Turkije.