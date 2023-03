De Bruijn dankt Jaspers voor plek in kwartfinale op het wereldkampioenschap

Musicalac­tri­ce Nandi van Beurden laat andere kant van zichzelf zien in theaterko­me­die

In 2021 won ze de televisiezoektocht Op Zoek Naar Maria en verdiende daarmee de hoofdrol in The Sound of Music. Sindsdien is haar ster rijzende. De Tilburgse musicalactrice Nandi van Beurden (32) laat momenteel een andere kant van zichzelf zien in Jon van Eerds theaterkomedie Zo vader, zo zoon.