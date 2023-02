Carnavalsoptochten in 's Heerenhoek en Lamswaarde in aantocht

Taakstraf geëist tegen Axelse voor steken moeder

Normaliter was de 31-jarige Axelse H. B. een lieve, zachtaardige vrouw, de liefste van de wereld. Maar als ze eenmaal aan de drank zat ging het goed mis, want drank en B. gingen niet samen. Een kwade dronk had ze en een kort lontje. Zo ook die middag in eind april vorig jaar.