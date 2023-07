Carlo en Amanda zijn nieuwe eigenaren van Oud Hulst: 'Ik kijk ernaar uit om hier te koken’

Marc en Marjan zijn zo’n acht jaar eigenaar van de brasserie aan het Stationsplein in Hulst. ,,Het was eerst de bedoeling dat onze dochter de zaak zou overnemen, maar afgelopen december vertelde ze dat liever in Scheveningen blijft wonen en werken”, vertelt Marc. ,,Toen leek het ons een mooi moment om de zaak te koop te zetten. We waren toch al even bezig met de vraag hoe lang we nog door zouden gaan.”