Het veld van FC Axel is in trek bij profclubs; dit is het geheim van de Zeeuws-Vlaam­se club

Sparta Rotterdam boekte zaterdag tegen Zulte Waregem (4-0) de derde zege op rij in de aanloop naar een nieuw seizoen in de eredivisie. Dat deed het in Axel, terwijl de wedstrijd eigenlijk in Goes gespeeld zou worden. Daar bleek het gras (opnieuw) niet in de juiste staat en daarom werd er uitgeweken naar Zeeuws-Vlaanderen. Het geheim voor de uitstekende grasmat, die in trek is bij profclubs, keek Axel af bij een andere Zeeuwse club.