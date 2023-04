Betonnen lokvogels moeten visdiefjes verleiden in Saeftinghe te broeden

Lokvogels worden wel meer ingezet, maar die zijn dan meestal van plastic en worden verscheept vanuit Amerika. ,,We hebben net een ontzettend duurzaam veldstation gebouwd, met een natuurdak en natuurgevels. Dan kunnen we natuurlijk niet aankomen met plastic uit Amerika”, zegt Jan Joris Midavaine, projectleider bij Het Zeeuwse Landschap.

De dertien lokvogels zijn daarom nu gemaakt van beton en worden vervaardigd en beschilderd in Middelburg. De lokvogels moesten wel deels worden aangepast. Midavaine: ,,Whoops, plaatje van een verkeerde stern doorgestuurd. De grote stern broedt in Waterdunen en helemaal niet in De Saef. Dus hebben we van negen beelden de kuif afgehakt, ze een ander verfje gegeven en nu zijn het visdiefjes! We laten wel vier betonnen grote sternen op het dak van het veldstation staan. Wie weet komen ze hier dan tóch broeden. Proberen kan geen kwaad.”