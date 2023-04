Bart verruilt Koewacht voor Heikant: ‘Gelukkig blijf ik dicht bij mijn geliefde dorp wonen’

,,Absoluut, al waren we het liefst in Koewacht zelf blijven wonen. Sidney is hier geboren en ik woon er ook al het grootste deel van mijn leven. Ik heb dit huis in 2011 gekocht met mijn toenmalige vrouw. Ik heb er met ontzettend veel plezier gewoond, maar het is wat te klein voor alle kinderen samen. Sidney en ik gaan nu voor het eerst officieel samenwonen en dan is het fijn dat elk van de vier kinderen een eigen slaapkamer kan hebben. In Koewacht hebben we ons droomhuis helaas niet kunnen vinden, maar gelukkig enkele kilometers verderop in Heikant wel.”