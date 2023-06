Babysoos brengt jonge ouders op ongedwongen wijze bij elkaar

Luca (11) uit Axel gaf zijn droom niet op en zie nu: de aanleg van ‘zijn’ pumptrack­baan is begonnen

Ja, een beetje zenuwachtig was Luca Verschuren woensdagochtend wel. Logisch. Na bijna drie jaar was het ein-de-lijk zover: de schop ging de grond in voor de aanleg voor 'zijn’ pumptrackbaan in Axel.