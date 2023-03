Auto belandt na botsing in een watergang in Hulst

Populair fiets- en voetgan­gers­brug­ge­tje Havenfort Hulst tijdelijk weer open na klachten

Omrijden via het drukke centrum en dat maandenlang; de afsluiting van het populaire bruggetje tussen het Havenfort en het overdekte winkelcentrum aan het Stationsplein is gebruikers in het verkeerde keelgat geschoten.