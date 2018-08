Zwaargewonde bij ongeluk bedrijf NAFF in Rucphen

POLL Huldiging in Waalwijk: 'We laten Maarten eerst nog even slapen'

10:41 WAALWIJK - Maarten van der Weijden krijgt een huldiging in de gemeente Waalwijk. Maar hoe, waar en wanneer is nog niet bekend. Waalwijk wil overleggen met de zwemmer zelf. ,,Maar voorlopig willen we hem niet storen in zijn slaap", zo zegt een woordvoerder.