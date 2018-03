Zorgsector: 'We zijn er nog lang niet'

ROOSENDAAL/BREDA - West-Brabantse zorginstellingen zijn blij met de zak geld om extra zorgpersoneel op te leiden. Eindelijk erkenning dat personeelstekort in de zorg een probleem is!

Of het lukt om met de 347 miljoen euro over vier jaar 125.000 extra mensen aan de slag te hebben, daarover verschillen de zorgorganisaties van mening.

Bestuursvoorzitter Luc Kenter van zorginstelling Thebe: ,,Als er vandaag driehonderd gekwalificeerde mensen bij ons voor op het plein staan, neem ik ze allemaal direct aan. We hebben vooral een groot tekort aan verpleegkundig personeel, zowel op mbo als op hbo-niveau. Daarom zijn we blij met de erkenning van onze problemen door de ministers. Meer energie in de problematiek steken en meer geld voor de zorg zal zeker helpen. Maar we weten ook dat het personeelstekort in veel meer sectoren speelt dan alleen de zorg. Dat gaat de komende tien jaar niet opgelost worden.''

Recruiter

Sommige instellingen hebben al voorgesorteerd op het kabinetsplan, omdat het al een tijdje bekend was dat het eraan kwam. Surplus (3.000 medewerkers, 1.600 fte regio Moerdijk en Breda) heeft bijvoorbeeld een recruiter aangesteld die sinds een aantal maanden niks anders doet dan mensen voor de zorg enthousiasmeren. Jan Verbaal van de Raad van Bestuur: ,,Die recruiter benadert actief mensen op scholen, tijdens open dagen, via gemeenten, het UWV, maar ook geneeskundestudenten die ervaring in de zorg op willen doen."

In samenwerking met ROC West-Brabant bieden instellingen ook praktijkopleidingen aan. Zo zijn er bij Surplus intussen zestig tot zeventig mensen ingestroomd, zowel jongeren als zij-instromers. Maar het personeelstekort is nog zo nijpend, dat zittend personeel gevraagd wordt aan het einde van de rit langer door te werken en meer uren te draaien.

Psychiatrie

Ook GGZ Breburg heeft volgens directeur Lia de Braal (Personeel en Organisatie) een ‘nijpend personeelstekort’. ,,Vooral in de psychiatrie. Het gaat om behandelfuncties. Het moet nog blijken of de middelen, die de overheid beschikbaar wil stellen, toereikend zijn. Veel mensen hebben zich door alle bezuinigingen laten omscholen. Het is een lastige keuze voor die mensen om terug te komen naar de zorg. Uiteindelijk willen de mensen zekerheid over hun inkomen.’’

Volgens De Braal kiezen veel Brabantse jongeren voor de Randstad waardoor het tekort aan psychiaters alleen maar groter dreigt te worden. ,,Het is lastig om ze aan je te binden. Veel psychiaters kiezen voor eigen praktijk. Ze hebben geen zin in de onregelmatige crisisdiensten bij ons. De overheid moet zorgen voor een beter salaris en betere arbeidsomstandigheden.’’

Zij-instromers

TanteLouise uit Bergen op Zoom en omgeving (1.850 medewerkers, 1.300 fte) heeft geen personeelsprobleem, zegt bestuurvoorzitter Conny Helder. ,,Wij hebben het scholen van jongeren en zij-instromers al vroeg goed opgepakt. Wat niet betekent dat we door dit extra geld ruim in ons jasje komen te zitten. We zijn in balans."

Thuiszorg West-Brabant (2.000 medewerkers, 900 fte) heeft op dit moment zestig vacatures, zegt Ruud Dijkers van de Raad van Bestuur. ,,Voornamelijk voor verzorgenden en verpleegkundigen. We vullen de tekorten deels met uitzendkrachten op, maar we vragen de eigen medewerkers ook om extra diensten te draaien. Dat verhoogt de werkdruk. Dat speelt al een tijd en wij hebben met extra opleidingen het gat nog niet dicht gekregen. Wat ons betreft is de actie van het kabinet keihard nodig."

Banenmarkt

Ineke Strijp van GGZ WNB denkt dat de zorgsector de personeelsproblemen alleen kan tackelen als de diverse zorginstellingen over de eigen grenzen heen kijken en met elkaar gaan samenwerken. Ze werkt aan de contouren van wat een soort zorgbanenmarkt moet worden. ,,Ik heb daar al met TanteLouise en WijZijn Traverse Groep over gesproken. Het concept bestaat in andere sectoren zoals de logistiek al. Concreet gaat het bijvoorbeeld om medewerkers van A die bij B een managementopleiding gaan doen. Het hoeft bij zo'n banenmarkt niet alleen om echte zorgbanen te gaan, maar bijvoorbeeld ook om ict-functies."

Groenhuysen Roosendaal merkt vooral op niveau 3 en 4 (verzorgende en verpleegkundige) een tekort, maar het lukt nog steeds maandelijks nieuwe medewerkers aan te nemen. ,,Daar waar nodig doen we een beroep op flexibele inzet", laat een woordvoerster weten. ,,In het geval van een tekort op een afdeling/locatie kan het betekenen dat nieuwe klanten soms wat langer moet wachten totdat zij opgenomen kunnen worden."

OK

Bij het Bravis ziekenhuis ontstaan jaarlijks door verloop ongeveer 250 vacatures (bij Bravis werken ongeveer 3.000 medewerkers) die moeten worden vervuld. Op dit moment sprake van een structurele krapte in specialistisch verpleegkundige functies (o.a. voor Spoedeisende Hulp en Intensive Care) en medewerkers OK, Anesthesie en Radiologie; dit is een landelijk probleem. Er blijven geen klussen liggen, maar het geeft wel druk op het personeel. Bravis werft mensen op de arbeidsmarkt en leidt zelf zorgmedewerkers op. Ondanks deze extra opleidingsinspanningen blijft het vervullen van vacatures in specialistische functies moeizaam.