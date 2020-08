Zomerfoto's: Lekker rollebollen op het Franse platteland

De lezers van BN DeStem en de bezoekers van onze site sturen ons dagelijks tientallen foto’s die hen een zomers gevoel geven. Het aantal vrouwen dat een foto instuurt is opvallend hoog. Kennelijk hebben zij een goed oog om het juiste moment op beeld vast te leggen. Niettemin nodigen we iedereen uit om in te blijven sturen. Dus stuur nog tot 24 augustus je mooiste zomerfoto in. Dat kan via mail: zomerfoto@bndestem.nl. Wel of niet op reis. Dicht bij huis of toch wat verder weg. Er valt genoeg te ontdekken. De grappigste, mooiste of meest bijzondere foto’s worden op dinsdag en op zaterdag gepubliceerd in het regiokatern van BN DeStem.