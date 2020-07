Zomerfoto 2020: doe mee en maak kans op mooie prijzen

Tasje met twee handgrana­ten gevonden in tuin Sprang-Capelle, 29-jarige man aangehou­den

10:59 SPRANG-CAPELLE - Een 29-jarige man is vrijdagavond aangehouden in een woning in Sprang-Capelle. De politie had een anonieme tip gekregen dat de man in bezit was van explosieven. In de tuin van de woning werd een tasje met twee handgranaten gevonden.