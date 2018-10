Gevoelstemperatuur van boven de 34 graden: zo warm is het bij jou in de buurt op deze warmste oktoberdag ooit

GILZE RIJEN - In de Bilt was het zaterdagmiddag dan wel 25,1 graden, de hoogste temperatuur zo laat in het jaar ooit gemeten sinds de weermetingen, in Brabant was het op een aantal plekken nóg warmer.