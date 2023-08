Zo poetst Jan de bodem van zwembad De Warande schoon: ‘Ik vis regelmatig kunstgebitten op’

Ad Media podcast ‘Is Walter echt voor de liefde geselec­teerd in B&B vol liefde?’

De allereerste aflevering van het achtste seizoen van de AD Media Podcast is een feit. Vlak voordat het nieuwe tv-seizoen losbarst is het vaste mediapanel weer terug om je bij te praten over afgelopen zomer. Na deze dikke 50 minuten ben je klaar voor het nieuwe seizoen.