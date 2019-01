Zaak Linda van der Giesen gaat toch door

Gisteren werd nog bekend dat John F., die eerder werd veroordeeld voor de moord, zijn hoger beroep heeft ingetrokken. Maar volgens een woordvoerder van het Gerechtshof kan dat formeel niet als de zaak al in behandeling is genomen. “De verdachte heeft het verzoek ingediend om om het hoger beroep in te trekken. Dan is het aan het hof om te besluiten wat hiermee gebeurt. Het kan zijn dat de verdachte niet-ontvankelijk wordt verklaard.“

F. werd eerder veroordeeld tot tien jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij schoot in de zomer van 2015 zijn ex, de Zevenbergse Linda van der Giesen, dood bij het ziekenhuis in Waalwijk. In eerste instantie koos F. voor het hoger beroep. “Het inmiddels uitgevoerde nader onderzoek middels getuigenverhoren en hernieuwde opname in het Pieter Baan Centrum hebben geen nadere inzichten gegeven“, reageert zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers. “Mijn cliënt accepteert de straf die hem door de rechtbank in Breda werd opgelegd. Hij heeft oprecht spijt van hetgeen hij aanrichtte en neemt zijn verantwoordelijkheid.“