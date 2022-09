Wordt de Wal het Wales van Brabant?

Ik heb er best veel zelfs. De oude kersenboom bijvoorbeeld, waar ik op zomeravonden met vriendjes in klom om stiekem kersen te snoepen. De grillige knoest waar we altijd walnoten zochten en die veel minder reusachtig is dan in mijn herinnering.

En onlangs zag ik na tientallen jaren weer die machtige oude linde, waar we jaren een boomhut in hadden. Hij stond er nog even groots en fier midden in een prachtige met meidoorn omzoomde wei. Ik heb er even met verwondering naar staan kijken, want zo’n grote, wijdvertakte solitaire boom in een weiland zie je eigenlijk zelden.

Je ziet wel eens van die armetierige gedoogbomen, met hoog op gesnoeide naakte stammen en een miezerige kroon. Niet zelden laten de grote beschadigingen op de onderstam zien dat hem weinig ruimte gegund wordt.

Majestueuze bomen

Nee, ik bedoel die mooie solitair uitgegroeide bomen die een sieraad zijn in het landschap. Afgelopen weken was ik in Wales en Noord-Engeland. Daar viel ik werkelijk van de ene verbazing in de andere. Overal stonden machtige, majestueuze en onaangeroerde bomen mooi te wezen in het vaak boerenland.

Eeuwenoude eiken, essen, beuken en esdoorns van soms astronomische omvang en leeftijd, sommigen meer dan 600 jaar oud! Eigenlijk was er geen weiland waar geen slingerende heg, houtsingel of boomgroep stond, met steeds één of meerdere solitaire bomen.

Ik vroeg onze gastheer hoe dat komt. Zijn enigszins verbaasde antwoord was dat we ‘of course’ bomen nodig hebben, en dat zijn schapen er met het warme weer erg blij mee zijn. Getuige de eeuwenoude stam waren hij en z’n voorgangers er erg zuinig op!

Wales van Brabant

Terug op de Brabantse Wal zijn de weilanden geel, behalve onder de bomen en liggen koeien en schapen dankbaar in de schaduw van een eenzame eik. Ik neem me voor meer solitaire bomen te planten en te beschermen tegen machines, snoeiverzoeken en overbezorgde bangerds. Wie weet is over 600 jaar de Wal het Wales van Brabant!