Woningcorporatie Laurentius voor miljoenen opgelicht: 'geld toeschuiven was gebruikelijk in de vastgoedwereld'

Vermeulen zou zijn oude werkgever voor miljoenen hebben opgelicht. Zijn compagnon Wim Snoeren uit Dongen is medeverdachte. Snoeren schoof de oud-directeur geld toe om opdrachten binnen te halen, zei hij vanochtend in de rechtbank in Den Bosch. ,,Dat was toen gebruikelijk in de vastgoedwereld." Volgens de Dongenaar wist zijn inmiddels overleden zakenpartner Pierre Peeters van Wildhage BV daar niets van. Zowel het OM als de rechter vond dat opmerkelijk, omdat Snoeren in de politieverhoren hierover niet duidelijk was.