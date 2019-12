Woensdagochtend opnieuw dichte mist in delen van Brabant

Wat krijgt de spoorloze Bulgaarse verdachte voor frontale botsing met baby aan boord in Oudenbosch?

9:00 OUDENBOSCH - Er is veel bekend over de Bulgaarse man die verdacht wordt van het veroorzaken van een frontale botsing met een baby aan boord in Oudenbosch op 1 november 2015. Men weet bijvoorbeeld zijn naam, zijn leeftijd (41) en dat hij ten tijde van het ongeluk vijf keer de maximaal toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed had. Maar waar hij nu is? Dat weet niemand behalve de verdachte zelf. Vandaag wordt zonder zijn aanwezigheid zijn straf bepaald in de Bredase rechtbank.