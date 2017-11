Witte koets en limousines brengen slachtoffer Kaatsheuvelse drugslab naar kerkhof

Update Baby door hond gebeten: dier vaker betrokken bij bijtincidenten

10:53 RIJSWIJK - Een baby in Rijswijk (gemeente Woudrichem) is vrijdag aan het begin van de avond gebeten door de huishond. Daarbij raakte de baby zodanig ernstig gewond dat het kindje per traumahelikopter naar het ziekenhuis is gebracht om daar geopereerd te worden.