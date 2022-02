‘Windstil’ legt zich niet neer bij Ze-Bra-park en is kritisch op overheid: ‘Die wil op oude voet verder’

Coronavirus LIVE | Circa 36.000 nieuwe coronage­val­len, aantal coronapa­tiën­ten in ziekenhui­zen weer wat gestegen

Afgelopen etmaal zijn er 36.038 positieve coronatests geregistreerd. Voor een maandag is dat het laagste aantal in zes weken tijd. Na vijf dagen van dalingen is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen weer wat gestegen. Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.

