Wij kunnen verkoeling zoeken, voor dieren is dat lastiger

Ook egels hebben het moeilijk met dit weer. Normaal gaan zij in de nacht op zoek naar lekkere sappige slakken of regenwormen, maar met dit droge weer zijn die ver te zoeken. Vandaar ook dat je nu egels ook overdag kunt zien rond waggelen. Op zoek naar meer eten dat zij in de nacht niet hebben kunnen vinden. Gezien het ook voor hun nu tijd is voor jongen, komen die ook veel binnen. Moederegels hebben dan zoveel moeite met het vinden van voedsel, dat zij door overlevingsdrang hun jongen achterlaten. Deze jongen proberen wij dan nog een tweede kans te geven.

Naast de standaard diersoorten, hebben we op dat moment ook veel uilen. Ook best een normale tijd daarvoor, alleen zijn de aantallen nu groter dan andere jaren. Waarschijnlijk komt dit doordat er niet veel voedsel te vinden is voor de jonge uilen. Geen goed muizenjaar, terwijl dit wel voorspeld was. Zo zie je maar wat een omslag van het weer kan doen. Wij kunnen verkoeling zoeken in dit weer, maar voor dieren in de natuur is dat een stuk lastiger. Een aantal tips om te helpen: hou een plekje rommelig in de tuin voor een schaduwrijke plek (niet strak gesnoeid of betegeld) en zet bakjes en schaaltjes met water neer voor alle dieren (ook de muizen dus die voedsel zijn voor de jonge uiltjes). Zo kunnen we ook de dieren wat verkoeling bieden.