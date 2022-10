‘Wie kan mij helpen bij de teruggave van het schilderij Tuin der Lusten van Jeroen Bosch aan Nederland?’

Wekelijks krijgt onze redactie meerdere lezersbrieven binnen. Hieronder een selectie van de in de afgelopen week ingestuurde lezersbrieven. Deze week over de teruggave van Nederlandse roofkunst, het gebrek aan wedstrijdverslagen en de strijd om de fietser.

Muggenzifterij?

Leuk en interessant paginagroot artikel vandaag in BN De Stem over allergieën en dieetwensen van jullie hand.

De bijdrage werd ondersteund door een kleurrijk infogram. De mij onbekende ontwerper/artiest had daar kennelijk zijn of haar best op gedaan maar heeft toch een storende fout gemaakt. Niet voor lezers die ooit op de middelbare school schielijk het vak scheikunde hebben laten vallen maar wel voor hen die, zoals ondergetekende, ooit wat beter opgelet hebben tijdens de chemie les.

To the point nu. Het gaat over een plaatje van een kookkolf in het infogram waar sulfiet boven staat (inderdaad een stofje dat niet iedereen stofwisselingsgewijze even probleemloos handelt, dus dat klopt wel) maar waar SO2 in weergegeven wordt in chemische symbolen. En da’s fout. Sorry. SO2 staat in de chemische nomenclatuur nou eenmaal voor zwaveldioxide, een molecuul, terwijl het symbool voor het sulfiet-íon genoteerd wordt als SO 3 2-.

Muggenzifterij? Hangt af van je interesse-achtergrond, je gevolgde opleiding en/of de wil perfect werk te leveren denk ik. Of van je research voordat je gaat schrijven. Zelf vond ik de fout vrij irritant. Jullie ook nu denk ik want je wil geen vervelend maar terecht commentaar op jouw artikel in een veelgelezen krant.

Verander het even zou ik zeggen als gratis tip voordat jullie je werkstukje verder verkopen en je dit soort zeikstukjes opnieuw toegestuurd gaat krijgen. Ik ga een lekkere kop koffie zetten.

Theo Takx

Etten-Leur

Sportredactie is geen hobbykamer

Sinds de start van de amateurcompetitie publiceert BN De Stem geen korte wedstrijdverslagen meer van de lagere klassen. Dit vind ik een slechte zaak. Ik ben het roerend eens met het stuk dat Marcel Franken in de krant van 22 oktober schreef.

Het is niet aan de journalisten om te beoordelen wat de lezer belangrijk moet vinden: BN De Stem is een NIEUWSBLAD waarin de actualiteiten van alle dag een plaats moeten krijgen en geen MAGAZINE waarin achtergrondverhalen en leuke interviews de boventoon gaan voeren. Het heette hier ooit ook “Brabants NIEUWSBLAD”.

De (sport)redactie is geen geïsoleerde hobbykamer waar een journalist vanachter zijn bureau gaat bepalen wat de (fors betalende) lezer moet lezen. De lezer wil actuele en accurate berichtgeving over het nieuws van de dag, dus ook over het amateurvoetbal.

Ik geef toe dat kritiek uiten over iets altijd erg makkelijk is, maar als een papieren krant zo zijn actualiteit verliest en dat alleen nog maar geldt voor de digitale versie, dan vraag ik me af of ze wel op de goede weg zijn in het besef dat de papieren krant het toch al moeilijk heeft zich staande te houden.

Adri van Reijen

Bergen op Zoom

'Tuin der Lusten’ terug naar Nederland

Wie kan mij helpen bij de teruggave van het schilderij Tuin der Lusten van Jeroen Bosch aan Nederland? Op dit moment worden er door landen waar in het verleden kunstwerken zijn meegenomen zonder toestemming? Om teruggave gevraagd zoals in Egypte Suriname, Israël enz. En ook Duitsland is bezig om de geroofde kunstwerken tijdens de oorlog terug te geven aan de eigenaren.

Daarom kwam bij mij de vraag binnen, of dat in Nederland ook gebeurd? Bij o.a. het prachtige schilderij(drie luik) van Jheronimus Bosch wat in opdracht van de in Breda wonende Graaf Hendrik de III van Nassau rond 1480-1490 is gemaakt De tuin der lusten 220x389cm die momenteel hangt in het Prado museum in Madrid en in 1567 door Alva tijdens de tachtig jarige oorlog is meegenomen samen met andere kunstwerken uit het graven van Nassau paleis op de Koudenberg in Brussel.

Hoe mooi zou het zijn dat het na 455 jaar weer zou worden teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar Nederland. En komt te hangen waar het thuis hoort in het J. Bosch museum in Den Bosch. Wie kan mij daar bij helpen? De politiek, de media? Of anders.

Henk Frishert

Breda

Gratis reclame

Onder de kop ‘Verkrachting of lust? Wat zijn de feiten?’ schrijft advocaat Vroeg een stuk over twee pagina’s verdeeld over een door haar behaalde vrijspraak bij het Hof Arnhem.

Een boeiend verhaal. Uitgebreid verhaalt mr. Vroeg over het feit dat het Hof meerdere malen de redenering van de verdediging (mr Vroeg dus) overnam.

Zelden heb ik zo’n reclame gezien van en door een advocaat die ons haar slimme redeneringen toont. Leidend tot een vrijspraak. Nog slimmer is het om dit stuk in te sturen als een opiniestuk.

Kan iemand van de redactie mij aantonen wat hier opinie-matig aan is? Het zijn gewoon een aantal feiten op een rij.

De Rechtbank veroordeelde, het Hof sprak vrij. Hetzelfde dossier leidt tot verschillende uitkomsten. Een puur feitelijk verslag. Niks opinie. Gratis reclame voor het advocatenkantoor Vroeg.

Wim van Fessem

Breda

Fiets versus auto

Het mag best wat drukker op het fietspad zo valt te lezen in BN DeStem van 30 september. Thema, hoe krijg je de West-Brabander uit de auto. Natuurlijk is dat niet eenvoudig want als het dat wel was gebeurde het al.

Wat we wel weten is dat het enerzijds gewoonte is waarom mensen kiezen voor bepaald vervoer maar dat de infrastructuur ook bepalend kan zijn. Verleiden werkt dan beter dan bestraffen. Zodra er ergens een “snel fietspad” is aangelegd neemt het gebruik toe.

Fietsinfra maakt deel uit van regionaal en provinciaal beleid. Dit betekent dat je het beleid ook op dat niveau dient te maken. Dat gebeurt onder invloed van de visie die het Rijk heeft op vervoer gelukkig steeds vaker, een weg houdt tenslotte niet op bij de gemeentegrenzen. De fietsersbond die 40 jaar geleden werd opgericht heeft haar bestaan ook al meer dan bewezen.

De onderdoorgang bij het Rijksmuseum in onze hoofdstad is door de argumenten van de Fietsersbond behouden. De doorgang over het nieuwe station in Breda is mede door sterk aandringen van de afdeling Breda van de Fietsersbond tot stand gekomen.

De gemeente Drimmelen heeft onlangs in het fietsinfrastructuurplan snelfietspaden gepland naar Oosterhout en Breda

Waar het aan ontbreekt is een dekkend geheel van lokale afdelingen in de regio West-Brabant. De grotere plaatsen hebben een afdeling en de kleinere meestal niet met Drimmelen als uitzondering. Naast een provinciale afdeling die er wel is zou het voor het meepraten op alle fronten van beleid goed zijn dat elke gemeente in West- Brabant een afdeling opricht of dat buurgemeenten samen een afdeling oprichten.

Sjaak van Schie en Martien v/d Zalm

Fietsersbond Drimmelen

