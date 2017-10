Wie is Michael P. (27), de hoofdverdachte in zaak-Anne?

Hij zat een jarenlange celstraf uit voor zeer gewelddadige verkrachtingen en een reeks overvallen. En hoewel zijn strafblad al op jonge leeftijd fors was, schaamde de 27-jarige Michael P. uit Zeewolde zich daar geenszins voor. Sterker nog, hij was ‘trots en blij’ dat zijn droom was uitgekomen.

Wat Michael P. precies heeft gedaan met de vermiste Anne Faber (25) uit Utrecht en hoe hun paden elkaar hebben gekruist is nog onderdeel van het onderzoek van de politie. De politie vermoedt een toevallige ontmoeting. Wat voor de onderzoekers vast staat is dat P. betrokken is bij de verdwijning van de Utrechtse Anne Faber, die op vrijdag 29 september voor het laatst werd gezien. Anne kwam die vrijdagavond mogelijk P. tegen, iemand tegen die gerust te kenmerken is als een koelbloedig figuur die niet terugschrikt voor heftig geweld om aan zijn eigen gerief te komen.

Dat blijkt in 2010, als hij in Nijkerk tijdens de festiviteiten rond Koninginnedag genadeloos toeslaat. Onder dwang van een nep-vuurwapen dwingt hij twee weerloze meisjes van 16 en 17 jaar de bosjes in. Terwijl hij een vuurwapen op hen richt dwingt hij ze hun kleren uit te trekken, om daarna seksuele handelingen bij hem te laten verrichten. Even wordt hij gestoord, als feestgangers het bosje naderen. De meisjes kleden zich, terwijl nog steeds het wapen op hen is gericht, weer aan. Als voor P. de kust weer veilig is, gaat hij met ze naar een afgelegen plek en dwingt hij ze opnieuw tot seks. Volgens een mede-verdachte, die tijdens de verkrachting in een auto zat te wachten, had P. al langer plannen vrouwen te verkrachten.

Cocaïne

Na de verkrachting is het geweld voor P. nog niet voorbij. Samen met de andere verdachte pleegt hij een reeks overvallen in Nijkerk en Harderwijk, waarbij geld en telefoons worden buitgemaakt. Ook bij deze overvallen wordt fors geweld gebruikt. Volgens zijn toenmalige advocaat was P. destijds verslaafd aan cocaïne. De familie P. is bekend in Zeewolde. Moeder en zus bestierden er een eetcafé in het centrum.

In Zeewolde gaat het verhaal dat P. zijn vader mishandelde en zijn toenmalige vriendin bewerkte met een kapot bierglas toen zij het wilde uitmaken. Een inwoner van Zeewolde, die hem nog kent van vroeger, noemt P. een 'compleet ontspoorde gast'.

De rechtbank oordeelde in 2011 hard over P. en kwam tot een celstraf van zestien jaar. ,,Met name vanwege het ernstige en gruwelijke karakter van de verkrachtingen, in samenhang bezien met de verklaringen van een getuige en medeverdachte dat verdachte trots was op de verkrachtingen en blij was dat een droom was uitgekomen.” Ironisch genoeg vond justitie die straf te hoog, waarna hoger beroep volgde. Uiteindelijk werd P. tot in totaal twaalf jaar celstraf veroordeeld. Omdat P. niet wilde meewerken aan een persoonlijkheidsonderzoek bij het Pieter Baan Centrum, kon de rechtbank hem geen tbs opleggen.

