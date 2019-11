Wie is Martien R., de ‘ongekroonde koning van de Osse onderwereld'?

UPDATE Verdachte over moord op Bergse Lara Sint Jago: ‘Ik was buiten zinnen en ben naar België gereden’

14:31 BREDA/BERGEN OP ZOOM - In de rechtbank in Breda is vandaag de zaak van start gegaan tegen Onno R., die heeft bekend zijn (ex-)vriendin Lara Sint Jago om te hebben gebracht. Dat gebeurde in 2018. De twee hadden een moeizame knipperlichtrelatie.