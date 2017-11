West-Brabant ‘moet 25 procent terug’ in energiegebruik

BOSSCHENHOOFD - Het was een ontnuchterende vaststelling. Was Nederland begin jaren tachtig nog koploper op het gebied van duurzaamheid en vrouwenemancipatie, anno 2017 is die voorsprong foetsie. Topambtenaar Hugo van Meijenfeldt, sinds het eerste kabinet Lubbers een kei op het gebied van duurzaamheid, moest het voorzetje van dagvoorzitter Jort Kelder wel inkoppen.

Het is niet anders: Nederland is niet langer haantje de voorste. En dat moet veranderen, want de klimaatdoelstellingen van Parijs zijn gebaseerd op dwingende internationale afspraken. Daarover ging het vanmiddag op Breda Airport Seppe. Oud-premier Jan-Peter Balkenende was ingevlogen om voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition West-Brabantse ondernemers en ambtenaren aan te sporen rekening te houden met die klimaatdoelstellingen. Jort Kelder leidde de dag met veel flair en kennis van zaken. De aandacht verslapte daarom geen moment.

Debat

Kelder was op zijn best tijdens het door hem geleide debat aan het einde van de ‘duurzaamheidstop’ van de gemeenten Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom. Van Meijenfeldt had gezelschap van Jeroen Roeloffz van de Regio West-Brabant (RWB), dijkgraaf Kees Jan de Vet van waterschap de Brabantse Delta, Eugene Kersjes van printergigant Ricoh en Patrick Anthonissen van het jongereninitiatief Young Impact. Roeloffz: ,,We verbruiken in West-Brabant heel veel stroom. Daar moet zeker 25 procent vanaf.”

Ga er maar aan staan. Kelder vroeg zich dan ook af hoe dat streven is te realiseren. ,,Ze hebben me verteld vaker koud te douchen, maar dat wil ik helemaal niet. Ik wil lekker warm douchen”, zei hij. Leuk al die idealen, maar zet het wel zoden aan de dijk. Kelder: ,,Ik heb zonnepanelen op mijn dak, maar het levert mij geen cent op. En het kostte wel een aardige duit.” Van Meijenfeldt betoogde dat ‘sustainable’ (duurzaamheid) in de genen van het bedrijfsleven moet gaan zitten. Volgens hem zijn er slechts resultaten te boeken als bedrijven er zelf beter van worden en dat is precies wat de ontwikkeling nu is. Er klonk optimisme in door.

Jeugd

Nog optimistischer waren de woorden van ‘jonge god’ Patrick Anthonissen (41) van Young Impact. ,,Duurzaamheid leeft bij de jeugd. Het is voor velen zelfs belangrijker dan geld. Ze maken zich oprecht druk om het klimaat. Zelfs bij kinderen in de basisschoolleeftijd leeft dat”, zei hij. Young Impact is een Bredaas initiatief dat inmiddels landelijk populair is. In de Amsterdam Arena waren eerder dit jaar 10.000 jongeren aanwezig bij een bijeenkomst van Young Impact. Anthonissen: ,,Bedrijven moeten beseffen dat jongeren zo bewust zijn van klimaat en duurzaamheid. Daar hebben ze later wat aan.”

Eugene Kersjes nam zich die woorden ter harte. De opmerking van Kelder dat printen en kopiëren niet meer van deze tijd zijn, pareerde hij. ,,Ruim boven de 50 procent van alle onze producten wordt opnieuw gebruikt. En weet dat je dat de meeste bomen die gekapt worden voor de productie van papier speciaal hiervoor geplant zijn?”

Tijdens de bijeenkomst werden drie groene pluimen van organisator VNO-NCW Brabant Zeeland uitgereikt aan Van Melle in Breda, Van Oers United in Heerle en het Tholense Monoliet. De bedrijven ontvingen de pluimen respectievelijk uit handen van de Bredase, Roosendaalse en Bergse wethouder. De bedrijven hebben zich het afgelopen jaar onderscheiden op het gebied van duurzaamheid.