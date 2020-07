Weekwinnaar zomerfoto's: Surfende beachboys in Zeeland

Nathalie Verheij is ditmaal de weekwinnaar van de Zomerfoto 2020. Haar zoons Quinten en Tristan komen gebroederlijk naast elkaar vanuit de branding het strand weer op. Tijdens een zomers dagje Zeeland probeerden ze de golven te bedwingen met hun skimboarden. Dan vliegt de tijd voorbij en voor je het weet zakt de zon langzaam in zee. Haar foto riep een gevoel van loomheid op die zo heerlijk past bij een dagje strand. Lekker luieren door actief te zijn. Van harte gefeliciteerd Nathalie Verheij.

De lezers van BN DeStem en de bezoekers van onze site sturen ons dagelijks foto’s die hen een zomers gevoel geven. Stuur tot 24 augustus je mooiste zomerfoto in. Dat kan via de link onderaan dit artikel. Wel of niet op reis. Dicht bij huis of toch wat verder weg. Er valt genoeg te ontdekken. De grappigste, mooiste of meest bijzondere foto’s worden op dinsdag en op zaterdag gepubliceerd in het regiokatern van BN DeStem.