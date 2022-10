Wat hun ogen zien, maken hun handen

De hobbykamer van...ETTEN-LEUR - Achter de geraniums zitten is aan Carla (65) en Henk (66) van Leest niet besteed. Althans, al zouden ze er staan, ze zouden er niet bij stilzitten. Beiden kunnen zich volledig verliezen in hun hobby’s en zijn daar dagelijks mee in de weer.

De hobbykamer van Henk deed vroeger dienst als garage. Nu staat er een werkbank, hangt er een bord met gereedschap en staan er wat kasten, eveneens gevuld met gereedschap. Eigenlijk een hobbyhok zoals je dat bij veel mannen tegenkomt.

Zeker geen rommelhok

Wat daarbij niet gebruikelijk is, zijn de tekeningen die Carla op de houten kastdeuren maakte; silhouetten van bomen met vogels. Wat ook opvalt is dat de hobbykamer zeer opgeruimd oogt. De ruimte is als een verlengstuk van de serre, zeker geen rommelhok in de tuin.

En dat terwijl de hobbykamer toch zeer intensief gebruikt wordt. Dagelijks is Henk hier in de weer. Na een leven lang in de metaal gewerkt te hebben, is hij na zijn pensioen volledig toegewijd aan hout.

Overal in huis komen we zijn werk tegen. De keuken, de tafels, lampen en veel, heel veel decoratieve beelden, beeldjes en voorwerpen maakte hij. ,,De meeste ideeën komen van Pinterest”, zegt hij desgevraagd over de verscheidenheid aan abstracte figuurtjes in huis.

Portrettekenen

,,Als ons huis twee keer zo groot zou zijn, zou het nóg volstaan”, zegt Carla. Zijzelf heeft sinds twee jaar het portrettekenen ontdekt. En het mag gezegd worden: ze heeft er talent voor. Wanneer Henk met hout in de weer is, tekent Carla de meest uiteenlopende beroemdheden.

Ook Carla haalt haar inspiratie van Pinterest of via andere onlinekanalen. In haar map komen we Laurel en Hardey tegen, Leonard Cohen, Alfred Hitchcock, Simon Carmiggelt en Adèle Bloemendaal tegen. ,,Oude koppen teken ik het liefste”, zegt ze. Op verzoek tekent ze ook wel eens portretten van (klein)kinderen. Maar altijd vanaf een foto. ,,Modeltekenen zou ik best nog wel eens willen proberen, maar ik weet niet of ik dat zou kunnen.”