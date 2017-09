Wanhopig Antwerpen gokt nu op overkappen van Ring

ANTWERPEN - De Ring om Antwerpen is een last die steeds zwaarder weegt op het gemoed van de Belgische Scheldestad. De combinatie van files en milieuvervuiling is al jarenlang een onuitputtelijke bron van ergernis.

Om uit de sores te komen is er nu een nieuw plan: het overkappen van de ring. Dit ‘stadsproject van de eeuw’ kost al snel 9 miljard euro. Een duur geintje. ,,Maar we mogen niet langer dralen’’, zeggen transportexperts.

Dat er iets moet gebeuren staat buiten kijf. Vorig jaar bleek uit onderzoek dat de lucht in bijna de helft van de Antwerpse straten van slechte kwaliteit is. De boosdoeners: verkeersdrukte in het algemeen en de nabijheid van de Ring in het bijzonder.

De Vlaamse regering neemt het probleem serieus. Net als de oplossing. In 2015 is er daarom een speciale ‘overkappingsindentendant’ aangesteld: Alexander D’Hooghe.

Trekt a bakkes open!

Om de omwonenden warm te maken voor het project is D’Hooghe deze week begonnen met een serie gesprekken. Motto, in lokaal dialect: Antwerpenaar, trekt a bakkes open! Woensdag was de eerste in de wijk Luchtbal, aan de noordkant van de stad.

Dat levert vragen op als: ‘Zal de buurt niet te zeer kreunen onder het geluid van drilboren en kranen en Waar komen de uitlaatgassen van het verkeer op de Ring aan de oppervlakte?'

Bart de Wever, de burgemeester van Antwerpen, houdt een goed gevoel over aan de bijeenkomst. Hij herinnert zich andere voorstellen om de overlast van de Ring aan te pakken, zoals het plan om een Lange Wapperbrug te bouwen. ,,Iedereen leek voor dat idee gewonnen’’, zegt De Wever tegen Het Laatste Nieuws. ,,Naderhand verdween het draagvlak bij de bevolking. Dat scenario wil ik niet meer meemaken. Dit project is te belangrijk."

De Ring van Antwerpen is op weg naar de trieste eer om wereldleider in verkeersoverlast te worden, klaagde een havenbaron twee jaar geleden. Dit voorjaar kwam het advies: Aan Nederlanders die op vakantie gaan: mijd de Ring van Antwerpen!’ Net als altijd vanwege werkzaamheden.

Redding

De overkapping moet redding brengen. In de tunnel komt het doorgaande verkeer terecht. Er worden zo min mogelijk afslagen gemaakt, om te voorkomen dat de boel vastloopt. Zo wordt een historische fout hersteld, waarbij een internationale snelweg met veel op- en afritten is aangelegd voor het opvangen van wat toch vooral stedelijk verkeer is.