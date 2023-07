Wandelpad zorgt ervoor dat Breda droge voeten houdt: ‘Normaal mag je niet aan de dijken komen’

Oorlog Oekraïne LIVE | Oekraïne haalt 20 drones en 2 kruisraket­ten neer, Russische generaal ontslagen na kritiek

Oekraïne claimt twintig Russische gevechtsdrones en twee kruisraketten te hebben neergehaald tijdens een derde nacht van aanvallen op Kyiv en andere steden. Desondanks vielen er in de hoofdstad minstens vier gewonden door brokstukken die terechtkwamen op onder meer een flatgebouw. En een Russische generaal zegt te zijn ontslagen na kritiek op de militaire leiding vanwege de ‘benarde situatie’ aan het front. Lees hieronder alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne en de situatie in Rusland.