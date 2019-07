Vuurwerkverbod bij evenementen Brabant door droogte

De aanhoudende droogte leidt er toe dat voor de hele provincie een zogeheten Fase 2 is afgekondigd, waarbij de kans op een natuurbrand groot is. Datzelfde hoge brandgevaar geldt voor de provincie Zeeland, voor Zuid-Limburg en het Noordoosten van het land. Vuurwerkbedrijven in deze regio's die een vergunning hebben gekregen voor kermis of evenement, krijgen te horen dat de show niet doorgaat. In Breda zijn onder meer bij Breda Live, het Spanjaardsgat concert en bij Pussy Lounge vuurwerkshows verzorgd.