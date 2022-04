Voorkom blessures en verbeter je prestaties

Sportstore NederlandDe juiste sportartikelen voorkomen blessures en verbeteren jouw prestaties. Daarom ga je naar een sportwinkel waar je gedegen advies krijgt van een expert in jouw tak van sport. Die winkel vind je vanaf 21 april in de Roselaar in Roosendaal. We hebben het natuurlijk over Mervo Sport.

Mervo Sport Roosendaal was voorheen gevestigd in de Dokter Braberstraat in Roosendaal en verhuisde eind april naar het Roosendaalse winkelcentrum. Deze winkel bestaat uit twee verdiepingen, waarvan de begane grond volledig is ingericht als voetbalshop en de eerste verdieping een echt walhalla is voor liefhebbers van alle overige sporten: van hardlopen tot tennis en van fitness tot hockey.

Beleving

Je vindt in deze winkel een enorm assortiment aan sportartikelen én je kunt ze ter plaatse uitproberen. In de voetbalshop is een voetbalveldje waar je schoenen kunt testen of waar de kinderen een balletje kunnen trappen, terwijl jij op het gemakje rondkijkt. Op de eerste verdieping is een kooi waar je meerdere sporten kunt beoefenen, zodat je direct kunt ervaren hoe die hockeystick of dat tennis- en padelracket in de hand ligt. En op de hardloopafdeling van Mervo Sport vind je een loopbaan waar je jouw hardloopschoenen kunt uitproberen.

Advies van experts

Wanneer je een tennisracket of voetbalschoenen nodig hebt, is het belangrijk dat je wordt geadviseerd door iemand met verstand van zaken. Daarom staan er op elke afdeling van Mervo Sport echte experts. In de voetbalshop word je geholpen door jongens en meiden die zelf ook op niveau spelen, op de tennisafdeling krijg je advies van iemand die dertig jaar tennisles heeft gegeven en op de hardloopafdeling staan hardlopers die weten waar je op moet letten bij de aanschaf van een paar hardloopschoenen.

De perfecte hardloopschoen

Over hardloopschoenen gesproken: die zijn belangrijk. Zeker als je net begint met hardlopen, heb je serieus kans op blessures wanneer je van start gaat met de verkeerde schoenen. Daarom wordt er op de hardloopafdeling van Mervo Sport niet in eerste instantie gekeken naar jouw favoriete kleur of merk, maar naar jouw voeten. Jouw looppatroon en de stand van jouw voeten worden in kaart gebracht en aan de hand daarvan blijft er een selectie schoenen over waar je uit kunt kiezen.

Online bestellen in de fysieke winkel

Heb je de perfecte schoen gevonden, maar wil je hem liever in een andere kleur? Als deze niet op voorraad is, kan je hem direct bestellen bij de digitale pilaar in de winkel en heb je de gewenste schoenen de volgende dag in huis.

Sportverenigingen

Verenigingen hebben een speciaal plekje in het sporthart van Mervo Sport, daarom werken ze samen met maar liefst zeventig sportverenigingen. Hiervoor leveren zij alle denkbare sportartikelen inclusief de kleding. De kleding wordt bedrukt met het logo, rugnummer en desgewenst ook met jouw naam. Kom hiervoor gerust langs in de winkel of neem contact op.

Gepersonaliseerde kleding

Die gepersonaliseerde kleding is trouwens niet exclusief voor sportverenigingen, want ook jij kan je aankoop laten bedrukken met jouw naam. Mervo Sport heeft een drukkerij in huis, dus terwijl jij een kopje koffie drinkt of nog een rondje door de winkel loopt, wordt jouw kledingstuk bedrukt.

Gun jezelf een vakkundig advies op maat en loop eens binnen bij Mervo Sport in de Roselaar Roosendaal.