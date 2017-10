Vonnis stuk lager dan eis, acht jaar voor dubbele moordpoging en drugspanden op slot

Preview in Koetshuis Breda; vrijdag komen de eerste statushouders

19:23 BREDA - De eerste drie van maximaal 46 statushouders nemen vrijdagmiddag hun intrek in het Koetshuis aan de Seminarieweg in Bavel. Donderdagmiddag mocht de buurt vast een kijkje nemen in het pand, gelegen in de rustige Landschappelijke Driehoek met stadswijk IJpelaar bij de hand. ,,Ik heb hier een goed gevoel bij.''