Volgend jaar wordt, na vijfenhalf jaar, het plafond van het Bredase busstation weer dichtgemaakt

BREDA - Eerst was er onderzoek nodig, toen kwam corona en daarna het personeelstekort. Maar begin volgend jaar, vijfenhalf jaar nadat de NS de plafondplaten van het busstation in Breda verwijderde, worden ze vervangen.

Nog geen jaar na de oplevering van het nieuwe Bredase busstation voelen reizigers nattigheid. Het dak lekt. Na een uitgebreid onderzoek van de aannemer blijkt er een constructiefout in het dak te zitten. De leidingen die ervoor zorgen dat de bomen op het dak van het station genoeg water krijgen, zijn fout geplaatst.

Daardoor komt er water in de plafondplaten terecht. Die zuigen zich vol, worden te zwaar en kunnen dan naar beneden vallen, zo vertelt een woordvoerster van de NS in 2018. Uit voorzorg besluit de stationsbeheerder daarom om de plafondplaten onder de leidingen te vervangen. Sindsdien staren Bredase busreizigers die omhoog kijken zo de dakconstructie in.

Dat duurt ook nog wel even, laat de woordvoerster weten. Eerst is onderzoek gedaan naar de specifieke oorzaak van de lekkages. ,,Daarna heeft corona roet in het eten gegooid en gezorgd voor vertraging, gevolgd door personeelstekort. Dat vinden wij erg vervelend, maar dat was de reden waardoor het langer heeft geduurd.”

Bomen verdwijnen van het dak

Uit onderzoek bleek dat niet alleen de leidingen, maar ook de glazen boombakken op het dak van het station lek waren. ,,Reparatie is niet eenvoudig”, zegt de woordvoerster daarover. ,,Daarom is besloten om de bomen weg te halen en niet meer terug te plaatsen.”

De NS wil nu de dakconstructie over de boombakken plaatsen, en daarna de plafondplaten weer monteren. Na de zomervakantie worden er offertes opgevraagd. De spoorwegmaatschappij verwacht dat de werkzaamheden in de eerste helft van het volgend jaar uitgevoerd worden. ,,Daarbij zijn we wel afhankelijk van de capaciteit en de planning van de gekozen aannemer.”