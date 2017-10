Voetganger geschept op zebrapad, verwarde man opgepakt in woontoren en schade door herfststorm

hockey Push alleen aan kop na puntverlies concurrentie

22:13 De hockeyers van Push hebben met de winst thuis tegen Union de koppositie heroverd in de overgangsklasse B. Concurrenten Laren en Qui Vive kwamen niet verder dan een gelijkspel in hun duels. De mannen van Breda hielden in de A-poule knap koploper Hurley op een gelijkspel en er had wellicht meer in gezeten.