Vijf vragen over leefbaarheidsbudget Havenbedrijf Moerdijk: 'Geldpot te weinig aangesproken'

MOERDIJK - Een deel van de winst van zeehaven- en industrieterrein Moerdijk is bestemd voor leefbaarheidsprojecten in de omgeving. Maar deze goedgevulde geldpot wordt veel te weinig aangesproken. Tot ongenoegen van de gemeenteraad, die eind deze maand met havendirecteur Ferdinand van den Oever overlegt over hoe het beter kan. Vijf vragen over de zogeheten vitaliteitsregeling van het Havenbedrijf Moerdijk, een leefbaarheidsbudget waar te weinig leven in zit

Wat voor regeling is het precies?

Met een deel van de winst van de zeehaven worden leefbaarheidsprojecten in omliggende plaatsen ondersteund, de zogeheten vitaliteitsregeling. De laatste jaren schommelde de winst tussen de 3 en 5 miljoen euro. Het voormalige havenschap stopte hiervan 1 procent in de pot, maar na de verzelfstandiging op 1 januari 2017 is dat fors verhoogd. Het Havenbedrijf Moerdijk stort 5 procent van de winst in de vitaliteitsregeling, met een maximum van 150.000 euro per jaar. Dit was een eis van de gemeenteraad, die vindt dat een deel van de winst ten goede moet komen aan de omgeving.

Wat is het probleem met de regeling?

Het is tot onvrede van de gemeenteraad in de omgeving te weinig bekend dat er geld vanuit het havenbedrijf beschikbaar is voor leefbaarheid. De raadsleden Désirée Brummans (CDA) en Bert Schreuders (CU), die vroeger in het bestuur van het havenschap zaten, uitten er onlangs hun ongenoegen over. Volgens Brummans is de regeling niet uit de verf gekomen. Er is te weinig aan gedaan om er een succes van te maken. De pot is niet alleen te weinig bekend, ook de belofte dat het havenbedrijf andere bedrijven zou zoeken om eveneens geld te storten, is niet waargemaakt. Bovendien zou de gemeenteraad nauw worden betrokken bij de verdere opzet van de regeling, maar is ook dat niet gebeurd. ,,Het is onbevredigend'', concludeert Schreuders.

Wat vindt het havenbedrijf ervan?

Woordvoerder Linda de Groot zegt dat er zeker ruimte is voor meer initiatieven. Het havenbedrijf doet daar regelmatig oproepen voor bij de stads- en dorpstafels, zegt zij. Vorig jaar zijn bijdragen verleend aan onder meer Stichting Kinderspeeltuin Zevenbergschen Hoek, Watersnoodwoningen Heijningen (onder meer voor een nieuwe website), een afdekinstallatie voor het zwembad in Fijnaart en de buurtpreventie Fijnaart voor het verlichten van achterpaden. Maar dat er veel meer mogelijk is, blijkt wel uit het beschikbare budget. Het beginsaldo 2017 was 218.000 euro, daar is vorig jaar slechts 26.000 euro van uitgegeven.

Vloeit dat geld nu terug naar het havenbedrijf?

Nee, het blijft beschikbaar voor leefbaarheid. Overigens benadrukt De Groot dat het havenbedrijf naar deze regeling ook nog een apart sponsorbudget heeft. Tal van evenementen in de regio kunnen rekenen op een bijdrage uit die pot, van de profronde in Zevenbergen tot het zomercarnaval in Zevenbergschen Hoek en van het jeugdtoneel in Moerdijk tot de dikkebandenrace in Standdaarbuiten.

Hoe nu verder met de vitaliteitsregeling?