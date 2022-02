Vijf dagen feest: volg alles van carnaval bij BN DeStem

We hebben geen optochten of officiële gelegenheden nodig om van carnaval 2022 een fantastisch feest te maken. De komende dagen volg je alles van hét Brabantse feest in de krant, op de site en app van BN DeStem.

We zenden live uit vanuit Kielegat, Kruikenstad, Oeteldonk, Lampegat en Krabbegat en laten je in het liveblog meegenieten van feestjes in alle hoeken van de provincie.

Vrijdagmiddag gaan we los, met iets na 15.00 uur een live reportage vanuit Breda, ofwel Kielegat. Zaterdag zijn we in Tilburg te vinden, waar we vanaf 11.00 uur de enthousiaste deelnemers van de Kruikenloop aanmoedigen.

Zondag kijken we vanaf 15.00 uur hoe Eindhovenaren een feestje kunnen bouwen in de feesttenten, die dit jaar in Lampegat gewoon zijn opgebouwd. Maandag zou eigenlijk de Oeteldonkse optocht zijn in Den Bosch. Jammer, maar de carnavalssfeer is er vast niet minder om. Dat zien we vanaf 15.00 uur live op de site en app van BN DeStem.

Dinsdag kun je live meegenieten van alle leut in Krabbegat, op de laatste dag van Vastenavend in Bergen op Zoom. We blikken dan hopelijk terug op vijf fantastische dagen feest.

Kun je nu al niet wachten? Lees dan vast over artiesten als Lamme Frans en Veul Gère. Zij vertellen wat dé ingrediënten zijn om een succesvolle carnavalsartiest te worden. Ga je zelf op pad? Zorg dan dat je weet wat je nodig hebt: een mondkapje, testbewijs of QR-code? Met deze checklist vergeet jij niks tijdens carnaval.

Lees nóg meer over carnaval 2022 - Hoeveel betaal je voor een biertje in verschillende plaatsen? De prijzen lopen behoorlijk uiteen: in Zevenbergschen Hoek kun je bier kopen voor € 2,27, terwijl je in de grote steden € 3,- betaalt. Check hier meer bierprijzen. - Waarom verandert Den Bosch eigenlijk in Oeteldonk en Breda in Kielegat? Heet Helmond Keiebijtersstad, Kattegat of toch Keiestad? Lees hier van alles over carnavalsnamen én doe de quiz. - Brabantse burgemeesters deden een oproep aan iedereen van boven de rivieren om niet naar het zuiden te reizen voor carnaval. Wij spraken carnavalsvierders van boven de rivieren en vroegen of zij zich aan deze oproep gaan houden. ,,Als Brabander hoor je gewoon carnaval te kunnen vieren. Ik woon dan wel in Friesland, maar voel mij nog steeds Brabander.” Lees hier de reacties.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.