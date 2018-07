Vier vrouwen in Hooge Zwaluwe op de vuist na huurconflict

Agenten waren rond 22.30 uur opgeroepen voor een vechtpartij op de Helkantsedijk. In het huis waren drie vriendinnen aanwezig die betrokken waren bij de vechtpartij. Een van vrouwen verklaarde een conflict te hebben met de verhuurster van het huis. De vrouw beweerde dat de verhuurster de sloten van het huis had vervangen en dat er spullen uit haar huis waren verdwenen. Daarop was een gevecht ontstaan.