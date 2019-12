Vier verdachten gezocht voor meerdere inbraken en voor insluiping in Fijnaart

FIJNAART - Drie vrouwen worden verdacht van meerdere woninginbraken in de Jan Punthof in Fijnaart. De politie zoekt daarnaast ook een man van 60+ voor een insluiping in de Patrijsstraat.

De inbraken in de Jan Punthof vonden plaats op 22 augustus. Drie vrouwen namen onder andere sieraden, geld en pinpassen mee uit vier appartementen van een seniorencomplex. In de appartementen wonen hoogbejaarden, die allen tijdens de inbraak niet thuis waren. Met de gestolen pinpassen is later bij een supermarkt in Etten-Leur gepind.

De politie heeft beveiligingsbeelden waarop drie vrouwen te zien zijn. Ze dragen alle drie een zonnebril. De eerste verdachte heeft bruin haar in een staart, de tweede draagt een zwarte hoofddoek en is tenger gebouwd. De derde vrouw draagt een beige hoofddoek en heeft een grote, zwarte leren tas bij zich. Volgens de politie is het mogelijk dat de groep in wisselende samenstelling opereert.

Verdachte van minstens 60 jaar oud steelt sieraden

De insluiping in de Patrijsstraat vond plaats op 13 september. Het ging daarbij niet om een groepje inbrekers, maar om één persoon. De politie zoekt naar een man van minstens 60 jaar oud. Hij is ongeveer vijf minuten in de woning tot ‘ie gehaast naar buiten komt, de tuin in loopt en linksaf slaat. Bij de insluiping heeft hij sieraden buitgemaakt.