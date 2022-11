Videobeelden tonen ‘kilometerslang massagraf’ van Russische soldaten

kaart Twaalf nieuwe locaties met trajectcon­tro­le geïnstal­leerd in Vlaanderen, maar of ze ook gebruikt worden?

Het afgelopen half jaar zijn er nog eens twaalf nieuwe trajectcontroles bijgekomen in Vlaanderen. In totaal staan ze nu al op 152 locaties in Vlaanderen. En dat aantal moet de komende jaren nog eens verdubbelen. Of ze ook effectief gebruikt worden om boetes uit te delen, is een andere vraag.

