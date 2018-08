Rechtszaak Klaas Otto gaat door

Hij legde dit verzoek vanochtend neer voor de rechters in Breda. Vandaag is de eerste dag in de zaak tegen de oprichter van de motorclub. Otto wordt verdacht van afpersing, witwassen, brandstichting en mishandeling.

Hij deed vorige maand aangifte tegen de recherche Zeeland-West-Brabant vanwege smaad en laster. Rechercheteam Tijgertje zou mensen onder druk hebben gezet om tegen Otto te getuigen en zou hem hebben afgeschilderd als 'als crimineel'.

Volgens Schuurman zou het Openbaar Ministerie alles uit de kast hebben getrokken om mensen tegen Otto te laten getuigen. Zo zou een mogelijke getuige hebben aangegeven niet te willen meewerken in de zaak tegen Otto. Zij zou een brief gekregen hebben, waarin stond 'wat voor een verschrikkelijk beest Otto wel niet is', aldus de raadsman van Otto. ,,In de brief wordt gesproken dat mijn cliënt vrouwen zou mishandelen, hen zou hebben gedwongen abortussen te ondergaan."

'Judas lezen'

Ook Otto's dochter zou zijn benaderd: ,,Je zou Judas eens moeten lezen", zou de onderzoeker tegen de dochter hebben gezegd. Verwijzend naar het boek van Astrid Holleeder, zusje van Willem, waarin zij letterlijk een boekje open doet over haar broer. ,,Allemaal om er voor te zorgen dat mensen tegen mijn cliënt verklaren", aldus Schuurman. Een van de potentiële getuigen zou zelfs geld zijn geboden.

De rijksrecherche doet onderzoek in de zaak van de aangifte. ,,We moeten er vanuit gaan dat de recherche eigen vlees kritisch durft te keuren", aldus raadsman Schuurman daarover. Maar tot de resultaten van dit onderzoek bekend zijn, verzoekt de raadsman de zaak aan te houden.

Schuurman stelt daarbij dat er een 'trial by media' aan de gang is: volgens hem wordt er een 'verontrustend beeld' van Otto gevormd door de landelijke pers.

Ambtsgeheim

Volgens de raadsman dienen er ook nog andere zaken opgehelderd te worden, voor het strafproces van Otto inhoudelijk wordt behandeld. Zo zou er een onderzoek lopen naar schending van ambtsgeheim van toenmalig officier van justitie, Greetje Bos. Schuurman wil wachten tot dit 'allemaal duidelijk en klaar is'.

De officier van justitie ziet niets in uitstel. Volgens een van de officieren hebben verschillende getuigen zelf contact gezocht met de politie. Daarnaast: ,,Het is het werk van de politie om getuigen te benaderen en vragen te stellen, daar mag ook druk bij uitgevoerd worden." Maar stelselmatige beïnvloeding van potentiële getuigen, wat volgens de advocaat heeft plaatsgevonden: ,,Dat zien wij in het geheel niet."

'Doe er iets aan'

Ook Otto zelf nam het woord. Hij verwijst naar een fragment dat op zijn telefoon staat: ,,Daar is nog steeds niet naar geluisterd, daarop hoor je hoe het team tekeergaat", zegt hij. ,,Hoe ze mij afschilderen, in zaken waar ik hier niet voor zit, en zaken waarvoor ik hier wel zit."

,,Dit is een noodkreet: doe er alstublieft iets aan", aldus Otto. Het onderzoek is volgens hem 'bizar gegaan': ,,Rechtbank: ik leg alle vertrouwen in u, ik hoop dat u meedenkt", zei hij over het verzoek van zijn advocaat om de zaak aan te houden.

Geen noodzaak

De rechters zien het verzoek om de rechtszaak te verwijzen naar een andere rechtbank, maar zien de noodzaak niet dit te doen. Ook de aangifte tegen de politie is volgens hen geen reden tot aanhouding van de zaak: de vraag is volgens de rechters of de resultaten van die onderzoeken van groot belang zijn in Otto's strafproces: ,,De rechtbank ziet die noodzaak niet."

De 'nieuw aangevoerde feiten en omstandigheden' zouden een aanhouding niet rechtvaardigen.

Het proces tegen Otto gaat dus door. Er zijn vijf dagen uitgetrokken voor de inhoudelijke behandeling.