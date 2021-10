Verwarming lager, lampen uit en Amarone bij de truffelrisotto

Motorcros­ser Jeffrey Herlings is koppositie in WK-stand weer kwijt

Jeffrey Herlings heeft de leiding in het WK-klassement van de MXGP weer moeten afstaan. De 27-jarige Brabantse motorcrosser eindigde als derde in de eerste manche van de Grote Prijs van Garda, de laatste van drie grands prix op rij over het circuit van Pietramurata in de buurt van het Gardameer. Herlings moest de eerste plaats in het WK afstaan aan Romain Febvre.

13:06