Verlangen naar een intens goed leven

intensNu, vier maanden na mijn hersenbloeding, komen de normale tijden terug, ben ik weer aan het werk. Maar in de weken van mijn ziekenhuisopname denk ik al na over de kerstspecial. Volgens het dagboek van mijn zus teken ik in de eerste dagen na deze gebeurtenis de pagina’s in de lucht. Ik kan me er niets van herinneren.

Wel weet ik dat mijn ideeën over het onderwerp verschuiven. Eerst wil ik een ode brengen aan de engelen die in het ziekenhuis werken. Het verplegend personeel, de artsen, de lieverd die me iedere dag eten brengt. Zij zorgen dat ik beter word en verdienen een standbeeld.

Intens

Quote lopen, lezen, luisteren: alles voelt dieper, heftiger Later, als ik weer thuis ben, verschuift het thema naar ‘intens’. Want lopen, lezen, luisteren: alles voelt dieper, heftiger. Na een letterlijk schemerige tijd lijkt alles wat ik doe doorspekt met blijdschap, dankbaarheid en liefde. Woorden die passen bij de decembermaand waarin we van oudsher dicht bij elkaar kruipen.

Het is prachtig om te zien welke verhalen zo’n innig thema voortbrengt. Eentje over het intense geluk van iedere dag een stukje appeltaart, bijvoorbeeld. Of over de harde weg naar de top als je ballerina bent. Eveline Drummen, opgegroeid in Lage Zwaluwe, knokt al jaren om eerste danseres te worden en overwint daarvoor menig blessure.

Is het dat allemaal waard? De intensiteit spat ook van het verhaal van Jenny Hamelink uit Breda. Zij laat huis en haard achter voor een nieuw, spannend leven in het buitenland. En neem Jasper Soffers uit Bergen op Zoom. Hij vertelt hoe blij hij is dat een toevalstreffer hem een fijn leven in de muziek bezorgt.



Intens. Als het gaat om intens verdriet, intense haat, jaloezie of pijn; dat wil niemand voelen. Maar verlangen we niet allemaal naar een intens leven als het gaat om liefde of voorspoed? Ik hoop dat de verhalen uit de kerstspecial u ruimte geven daar wat langer bij stil te staan.

Fijne feestdagen,



Hille van der Kaa

hoofdredacteur BN DeStem

